Rus helikopteri Suriye'de acil iniş yaptı
Rusya'ya ait Mi-35 tipi helikopter Suriye'nin kuzeyindeki Haseke bölgesi üzerinde uçuş yaparken teknik arızada dolayı acil iniş yaptı.
Rusya’ya ait ait Mi-35 tipi helikopter teknik arıza nedeniyle acil iniş gerçekleştirdi. Rus devlet haber ajansı RIA'ya dün açıklama yapan Rus savunma bakanlığı, "Mürettebat hızlıca hava alanına doğru tahliye edildi. Pilotların can güvenliğine yönelik bir tehdit yok" diye belirtti.
Açıklamada, helikopterin vurulmadığı ifade edildi.
Suriye devlet medyası, Suriye'nin kuzeydoğusunda bir Rus helikopterinin düştüğü ve pilotun öldüğü konusunda duyumlar olduğunu öne sürmüştü.
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