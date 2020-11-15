Rus heyetle Dağlık Karabağ mesaisi sürecek

15 Kasım 2020 Pazar, 02:00

Sivil ve askeri yetkililerin içinde bulunduğu 20 kişilik Rus heyet cuma günü Ankara’ya gelmiş, Dışişleri Bakanlığı’ndaki çalışma yemeğinin ardından heyetler Milli Savunma Bakanlığı’nda teknik görüşmelere geçmişti. Heyetler arasındaki teknik görüşmeler dün ikinci gününde Milli Savunma Bakanlığı’nda devam etti. Karabağ’da ateşkesin gözlemlenmesi konusunda Türkiye’nin üstleneceği rolün ayrıntılarının ele alındığı görüşmelerin ikinci gününde de bir sonuç çıkmadı. Milli Savunma Bakanlığı, Rus heyetle görüşmelerin gelecek hafta devam edeceğini açıkladı. Türk askeri yetkililerden edinilen bilgiye göre görüşmelerde Dağlık Karabağ ateşkesinin izlenmesi konusunda görev alacak Türk askerlerinin sayısı ve görev kapsamı üzerinde henüz bir netleşme sağlanmadı.

Rusya’nın inisiyatifiyle Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım’da varılan ateşkes uzlaşısıyla bölgeye Rus barış gücü konuşlandırılmış, Türkiye ve Rusya, ateşkesin gözlemlenmesi için Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi’nin kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalamıştı. Türk askerinin Dağlık Karabağ’da ateşkesin gözlemlenmesi için Azerbaycan’ın belirleyeceği bir yerde kurulacak ateşkes gözlem merkezinde karargâhta görev alacağı belirtiliyor.