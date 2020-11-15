Rus heyetle Dağlık Karabağ mesaisi sürecek
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ateşkes uzlaşısı uyarınca Dağlık Karabağ’a Rus barış gücü konuşlandırılmasının ardından ateşkesin izlenmesi konusunda Türkiye’nin üstleneceği rolün ayrıntılarının ele alındığı Rus heyetle yapılan görüşmelerin ikinci gününden de sonuç çıkmadı. Rus heyetle görüşmeler gelecek hafta devam edecek.
Sivil ve askeri yetkililerin içinde bulunduğu 20 kişilik Rus heyet cuma günü Ankara’ya gelmiş, Dışişleri Bakanlığı’ndaki çalışma yemeğinin ardından heyetler Milli Savunma Bakanlığı’nda teknik görüşmelere geçmişti. Heyetler arasındaki teknik görüşmeler dün ikinci gününde Milli Savunma Bakanlığı’nda devam etti. Karabağ’da ateşkesin gözlemlenmesi konusunda Türkiye’nin üstleneceği rolün ayrıntılarının ele alındığı görüşmelerin ikinci gününde de bir sonuç çıkmadı. Milli Savunma Bakanlığı, Rus heyetle görüşmelerin gelecek hafta devam edeceğini açıkladı. Türk askeri yetkililerden edinilen bilgiye göre görüşmelerde Dağlık Karabağ ateşkesinin izlenmesi konusunda görev alacak Türk askerlerinin sayısı ve görev kapsamı üzerinde henüz bir netleşme sağlanmadı.
Rusya’nın inisiyatifiyle Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım’da varılan ateşkes uzlaşısıyla bölgeye Rus barış gücü konuşlandırılmış, Türkiye ve Rusya, ateşkesin gözlemlenmesi için Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi’nin kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalamıştı. Türk askerinin Dağlık Karabağ’da ateşkesin gözlemlenmesi için Azerbaycan’ın belirleyeceği bir yerde kurulacak ateşkes gözlem merkezinde karargâhta görev alacağı belirtiliyor.
En Çok Okunan Haberler
- Hulusi Akar her şeyi birbirine kattı!
- Fahrettin Koca'dan, İmamoğlu tedbiri
- Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye yeni ambargo
- Fahrettin Koca'dan Ekrem İmamoğlu'na telefon
- AKP'li Başkan Şadi Yazıcı'dan F1 pilotuna gönderme
- Peskov Azerbaycan’ın özrünün kabul edildiğini açıkladı
- Damadın ‘tek adam’a isyanı
- Babacan'dan Berat Albayrak'a çok sert sözler!
- Akşener, partisinin oy oranlarını açıkladı
- Erdoğan'dan üst üste 'yeni dönem' vurgusu!
Video Haberler
- Beklenmedik ölüm! 13 yaşındaki Genç'in o anları kamerada
- 'Miss Ugandalılar' bu kez polis baskınında ortaya çıktı
- Bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı!
- Hava almak için balkona çıktı, gördüğü manzara şaşırttı
- 3 çocuk babası komşu kavgasında öldürüldü
- 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü küçük Zeynep'i böyle ezdi
- Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı anı kamerada
- Bağcılar'da sokakta silahlı kavga! O anlar kamerada
- AKP ve MHP'de büyük düşüş!
- Denetimde ilginç diyalog: Gurbete gideceğim komiserim
En Çok Okunan Haberler
- Hulusi Akar her şeyi birbirine kattı!
- Fahrettin Koca'dan, İmamoğlu tedbiri
- Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye yeni ambargo
- Fahrettin Koca'dan Ekrem İmamoğlu'na telefon
- AKP'li Başkan Şadi Yazıcı'dan F1 pilotuna gönderme
- Peskov Azerbaycan’ın özrünün kabul edildiğini açıkladı
- Damadın ‘tek adam’a isyanı
- Babacan'dan Berat Albayrak'a çok sert sözler!
- Akşener, partisinin oy oranlarını açıkladı
- Erdoğan'dan üst üste 'yeni dönem' vurgusu!