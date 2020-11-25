Rus istihbaratı: IŞİD'in Moskova'ya yönelik saldırısı son anda önlendi

25 Kasım 2020 Çarşamba, 13:00

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), terör örgütü IŞİD'in hücre evlerinden birine operasyon düzenledi. FSB tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, Rusya’nın Vladimir Bölgesi merkezli operasyonu sonucunda 5 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi.

Ev baskınında ayrıca el yapımı kullanıma hazır bomba, örgütsel doküman, ateşli silah ve propaganda kitaplarının da ele geçirildiği aktarıldı.

Yakalanan örgüt üyelerinin ifadelerinin alınmaya başlandığı ve ilk ifadelerinde suçlamaları kabul ettikleri ifade edilirken, zanlıların hücre evindeki el yapımı bombayı başkent Moskova’da kullanmaya hazırlandıklarını itiraf ettikleri belirtildi.

Operasyona dair yayınlanan görüntülerde evde tespit edilen bombanın FSB’ye ait bomba imha robotu ile çıkartıldığı görüldü. Rus istihbaratı, teknik takip ve incelemeler sonucunda, örgüt üyelerinin IŞİD'e finansal destek sağlamak amacıyla ağ kurduklarının ve örgüte yeni üye kazandırma çalışmaları yaptıklarının tespit edildiğini bildirdi.

Gözaltındaki 5 zanlının Orta Asya uyruklu olduğu açıklanırken, ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye çıkarılacakları aktarıldı.

