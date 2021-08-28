Rus medyasından Putin’e açık mektup
Rus medya kuruluşları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer üst düzey yetkililere bağımsız gazeteciliğe karşı “devlet kampanyasına” son verilmesini talep eden açık mektup yayımladı.
Girişim, Rus hükümetinin bazı medya kuruluşlarına ve gazetecilere “ajan” suçlamalarının ardından geldi. Söz konusu açık mektupta “ajan” ilan edilen Meduza haber sitesi ve Dozhd TV kanalı ile Forbes Russia’nın yanı sıra altı yerel medya kuruluşunun imzası yer aldı. Metinde mevcut medya yasalarının ifade özgürlüğünü “doğrudan ihlal ettiği” vurgulandı.
‘PSİKOLOJİK ŞİDDET’
Öte yandan halen cezaevinde bulunan Rus muhalif Aleksey Navalny, “Çin çalışma kampına” benzettiği hapishanede kendisine psikolojik işkence yapıldığını iddia etti. Navalny, İngiliz gazetesi Guardian için kaleme aldığı yazıda, günde sekiz saat resmi devlet televizyonunu izlemek zorunda bırakıldığını söyledi.
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