Rus muhalif lider Navalni, açlık grevine başladı

01 Nisan 2021 Perşembe, 09:10

Mahkeme kararı ile Rusya’nın Vladimir bölgesinde yer alan bir cezaevine gönderilen Navalni, sosyal medya hesabı üzerinden avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, açlık grevine başladığını duyurdu.

Navalni, "Doktor çağırma ve ilaç alma hakkım var. Fakat ne onu ne de diğer imkanı bana tanıyorlar. Sırtımdaki ağrı ayağıma indi" ifadelerini kullandı. Açıklamasında adalet vurgusunu yineleyen Navalni, "Ne yapmalıyım? Açlık grevi ilan ediyorum. Adalet için, yasaların uygulanması ve doktorların bana gönderilmesi için aç yatıyorum" dedi.

Rusya Adalet Bakanlığı’ndan ve Rus siyasilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.