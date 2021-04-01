Rus muhalif lider Navalni, açlık grevine başladı
Almanya’daki tedavisinin ardından Rusya’da tutuklanarak cezaevine gönderilen Rus muhalif lider Aleksey Navalni, açlık grevine başladığını duyurdu.
Mahkeme kararı ile Rusya’nın Vladimir bölgesinde yer alan bir cezaevine gönderilen Navalni, sosyal medya hesabı üzerinden avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, açlık grevine başladığını duyurdu.
Navalni, "Doktor çağırma ve ilaç alma hakkım var. Fakat ne onu ne de diğer imkanı bana tanıyorlar. Sırtımdaki ağrı ayağıma indi" ifadelerini kullandı. Açıklamasında adalet vurgusunu yineleyen Navalni, "Ne yapmalıyım? Açlık grevi ilan ediyorum. Adalet için, yasaların uygulanması ve doktorların bana gönderilmesi için aç yatıyorum" dedi.
Rusya Adalet Bakanlığı’ndan ve Rus siyasilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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