Putin’den Navalni ve Sovyetler açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Putin, bazı güçlerin Navalni’yi ülkesinde özellikle sosyo-ekonomik durumun iyi olmadığı bugünlerde kullandığını söyledi. Putin açıklamasında Sovyetler Birliği’ne de değinerek, ‘dünyadaki gerilimi azaltma bahanesiyle Rusya, eski Sovyet ülkelerinden çıkarılmaya çalışılacak’ dedi.
Putin, Rusya’daki protesto gösterileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Rossiya 24’te yayınlanan açıklamada Putin, isim vermeden “figüran” olarak nitelendiren Putin, bazı güçlerin Navalnıy’ı ülkesinde özellikle sosyo-ekonomik durumun iyi olmadığı bugünlerde kullandığını söyledi.
Putin, "Tüm dünyada olduğu gibi Rusya’da gelir düzeyi dahil içinde yaşadıkları koşullarla ilgili olarak insanların yorgun, hoşnutsuz ve öfkesinin birikmiş olduğu bir zamanda bu figüranı kullanıyorlar" dedi.
AŞI BATI’YI ÖFKELENDİRDİ
Rusya’nın geliştirdiği koronavirüs aşısı ve yeni silahların Batı’yı öfkelendirdiğini anlatan Putin, Batı’nın Rusya’ya karşı çevreleme politikası güttüğünü bildirdi. Putin, bu yüzden potansiyel düşmanların kendi çıkarları için iktidar hırsı olanları Rusya’ya karşı kullandığını dile getirdi.
''RUSYA’NIN ESKİ SOVYET ÜLKELERİNDE ETKİSİ ARTIYOR''
Göreve geldikten bir süre sonra ülkesinde durumun istikrara kavuşmaya başlamasıyla Rusya’ya karşı çevreleme politikasının başladığını anlatan Putin, ülkesinin güçlenmesiyle bu politikaların daha güçlü sürdürüldüğüne işaret etti.
Eski Sovyet ülkelerindeki Rusya’nın son yıllarda artan etkisinin endişeye neden olduğuna işaret eden Putin, "Ne olursa olsun, tüm zorluklarla birlikte eski Sovyet ülkelerinde etkimiz artıyor. Sovyetler Birliği dağılırken tüm sonuçlarıyla birlikte bağımsız devletlerin oluşumunu anlamalıydılar” ifadelerini kullandı.
Putin, dünyadaki gerilimi azaltma bahanesiyle Rusya’nın eski Sovyet ülkelerinden çıkarılmaya çalışılacağını vurguladı.
En Çok Okunan Haberler
- Bu defa kayınpederiyle ilgili haberlere erişim engeli
- Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş yaşamını yitirdi
- İmamoğlu'ndan kendisini hedef alan Erdoğan'a yanıt
- Rektör tanıtım yaptı, danışmanları sattı
- Ahmet Hakan'ın hedef aldığı Sarıoğlu’ndan sert açıklama
- AKP'li Özkan, tepkilerin ardından geri adım attı
- ‘Boğaziçi Hukuk Fakültesi Dekanı belli oldu’
- Flaş anket: İYİ Parti MHP'nin neredeyse 2 katı oy alıyor
- Gökhan Özoğuz'dan dikkat çeken parti mesajı
- Karamollaoğlu'ndan ‘üçüncü ittifak’ açıklaması
Video Haberler
- Aşı izdihamı kameraya böyle yansıdı
- Gazeteci Murat İde, kızı Zeynep ile düeti beğeni topladı
- Korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı
- Başkent'te sır cinayet!
- İYİ Parti'den AKP'ye 'Yeniden Kuruluş Anayasası' yanıtı
- Sahte gelin Melisay gözaltına alındı!
- Uyurken bir anda neye uğradığına şaşırdı
- Ümraniye'de korku dolu anlar!
- Dev aydınlatma direği 5 aracın üzerine devrildi
- Feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Bu defa kayınpederiyle ilgili haberlere erişim engeli
- Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş yaşamını yitirdi
- İmamoğlu'ndan kendisini hedef alan Erdoğan'a yanıt
- Rektör tanıtım yaptı, danışmanları sattı
- Ahmet Hakan'ın hedef aldığı Sarıoğlu’ndan sert açıklama
- AKP'li Özkan, tepkilerin ardından geri adım attı
- ‘Boğaziçi Hukuk Fakültesi Dekanı belli oldu’
- Flaş anket: İYİ Parti MHP'nin neredeyse 2 katı oy alıyor
- Gökhan Özoğuz'dan dikkat çeken parti mesajı
- Karamollaoğlu'ndan ‘üçüncü ittifak’ açıklaması