Rus muhalif Navalnıy iddia etti: "Putin Karadeniz kıyısında saray yaptırdı"

23 Ocak 2021 Cumartesi, 16:51

Rus muhalif Aleksey Navalnıy ve ekibi tarafından hazırlanan videoda, Putin’in Karadeniz kıyısında 1,4 milyar dolara saray yaptırdığı öne sürüldü.

Söz konusu iddia, Navalnıy’ın YouTube kanalı üzerinden yayınlanan ve yaklaşık 70 milyon kişinin izlediği "Putin için saray: En büyük rüşvetin tarihi" isimli videoda yer aldı.

İddiaya konu olan sarayın, "dünyanın en pahalısı" olduğu belirtilen ve sosyal medyada en çok izlenenler arasına giren videoda, sarayın inşaatı için ayrılan bütçenin "Putin tarafından alınan rüşvetlerle" karşılandığı ileri sürüldü.

RUSYA'DA PROTESTOLAR

Rusya'da binlerce kişi, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenliyor. Polisin göstericilere yönelik zaman zaman sert müdahalelerde bulunduğu görülürken, ülke çapındaki gösterilerde çok sayıda kişi de gözaltına alındı.