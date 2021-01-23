Rusya’da Navalnıy protestoları: "Putin istifa" sloganları atıldı

23 Ocak 2021 Cumartesi, 13:08

Zehirlendiği öne sürülen Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy’in Almanya’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasına tepki için ülkede protestolar düzenlendi.

Navalny’in tutuklanmasından sorumlu tuttukları Rusya lideri Vladimir Putin’e tepkili olan binlerce kişi, Rusya’nın doğu kentlerinde ki- Vladivostok, Habarovsk, Krasnoyarsk, Altay, Çita, Bernaul- meydanlarda bir araya geldi. Göstericilere polis tarafından müdahale edildi.

Kremlin Sarayı çevresi başta olmak üzere özellikle Moskova’da polis, güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor.

“PUTİN İSTİFA” SLOGANLARI

Özellikle Habarovsk ve Vladivostok gibi kentlerde bine yakın gösterici bir araya gelerek kitlesel yürüyüşler başlattı. "Putin istifa" sloganlarının atıldığı yürüyüşlerde polis birçok kişiyi gözaltına aldı.

Sibirya'dan ağustosta Moskova'ya dönüşü sırasında uçakta rahatsızlanan 44 yaşındaki Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e getirilmişti. Almanya, Rus muhalifin kesin olarak zehirlendiğinden emin olduklarını duyurmuştu.

