Rusya’da Navalnıy protestoları: "Putin istifa" sloganları atıldı
Almanya’dan Rusya’ya dönüşü sırasında havaalanında tutuklanan Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy için ülke genelinde planlanan destek gösterileri başladı.
Zehirlendiği öne sürülen Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy’in Almanya’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasına tepki için ülkede protestolar düzenlendi.
Navalny’in tutuklanmasından sorumlu tuttukları Rusya lideri Vladimir Putin’e tepkili olan binlerce kişi, Rusya’nın doğu kentlerinde ki- Vladivostok, Habarovsk, Krasnoyarsk, Altay, Çita, Bernaul- meydanlarda bir araya geldi. Göstericilere polis tarafından müdahale edildi.
Kremlin Sarayı çevresi başta olmak üzere özellikle Moskova’da polis, güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor.
“PUTİN İSTİFA” SLOGANLARI
Özellikle Habarovsk ve Vladivostok gibi kentlerde bine yakın gösterici bir araya gelerek kitlesel yürüyüşler başlattı. "Putin istifa" sloganlarının atıldığı yürüyüşlerde polis birçok kişiyi gözaltına aldı.
Sibirya'dan ağustosta Moskova'ya dönüşü sırasında uçakta rahatsızlanan 44 yaşındaki Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e getirilmişti. Almanya, Rus muhalifin kesin olarak zehirlendiğinden emin olduklarını duyurmuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'ya hakaret eden kişi tekrar gözaltına alındı
- Babacan’dan 2018 seçimleri ile ilgili çarpıcı açıklama
- Rakıda 175 lira isyanı
- Canlı yayında Berat Albayrak için çarpıcı iddia
- AKP'li Kurtulmuş'tan Gül ve Soylu açıklaması
- Melih Bulu atandı, rektör yardımcısı bulamadı
- Biden'ın görüştüğü ilk yabancı ülke lideri kim oldu?
- İlaç şirketi duyurdu: Covid-19'u önlüyor
- Biden döneminde Türkiye-ABD ilişkileri değerlendirmesi
- İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması
Video Haberler
- Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu
- Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, fenomen oldu
- Metrobüs durağında dikkat çeken anlar!
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay!
- İspanya'yı Hortense fırtınası vurdu
- Dikkat! Maskede bu hatayı sakın yapmayın
- İstifa mı ediyor? AKP'li başkandan dikkat çeken paylaşım
- Kısıtlamada çevredekileri rahatsız eden olay
- Canlı yayında Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
- Canlı yayında Berat Albayrak için çarpıcı iddia
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'ya hakaret eden kişi tekrar gözaltına alındı
- Babacan’dan 2018 seçimleri ile ilgili çarpıcı açıklama
- Rakıda 175 lira isyanı
- Canlı yayında Berat Albayrak için çarpıcı iddia
- AKP'li Kurtulmuş'tan Gül ve Soylu açıklaması
- Melih Bulu atandı, rektör yardımcısı bulamadı
- Biden'ın görüştüğü ilk yabancı ülke lideri kim oldu?
- İlaç şirketi duyurdu: Covid-19'u önlüyor
- Biden döneminde Türkiye-ABD ilişkileri değerlendirmesi
- İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması