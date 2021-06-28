Rus paralı askerlerin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde işlediği suçlar BM raporuna yansıdı

28 Haziran 2021 Pazartesi, 10:30

New York Times'ın (NYT) ulaştığı BM raporunda, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde "silahsız danışmanlar" olarak görevlendirilen Rus askerlerinin, bu yılın başlarında büyük bir askeri operasyon sırasında sivilleri öldürüp evlerini yağmaladığı ve bir camide ibadet edeleri katlettiği tespitlerine yer verildi.

Rus askerlerinin Afrika ülkesinde 10 yıldır devam eden iç savaşa liderlik ettiği belirtilen raporda, büyük elmas rezervlerinin bulunduğu ülkenin hükümet yetkilileri ile ticari ilişkiler geliştirdiği, muhalif gruplara karşı verilen mücadelede aşırı güç kullanımı, rastgele öldürme, okul işgali gibi birçok hak ihlaline karıştıklarına vurgu yapıldı.

- Raporda "görsel kanıtlar" ve tanıkların ifadeleri bulunuyor

BM raporunda, Rus paralı askerlerinin işledikleri suçlarla ilgili görsel kanıtların bulunduğu belirtilirken, konuşmaktan korkan görgü tanıklarının kimliklerinin gizli kalması şartıyla ifade verdiklerine değinildi.

Görgü tanıklarına göre, illegal Rus güçleri, Aralık 2020'de Grimari kentinde bir kamyona ateş açarak 3 sivili öldürdü ve 15 kişiyi yaraladı. Şubat ayında ise hükümet birlikleriyle beraber Bambari'deki Takwa Camisini basarak ibadet eden en az 6 Müslümanı katletti.

- Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Rus güçleri

Orta Afrika Cumhuriyeti, 2017'de elmas ticaretinin kontrolünü isyancıların elinden alarak 2012'den bu yana binlerce kişinin ölümüne ve bir milyondan fazla insanın yerinden edilmesine neden olan çatışmaları sonlandırmak amacıyla Rusya'dan yardım istemişti.

Kremlin yönetimi, 2013'ten bu yana silah ambargosu uygulanan Orta Afrika Cumhuriyeti'nin ordusunu eğitmek amacıyla, BM'nin de onayıyla "silahsız askeri eğitmenler" göndermeyi teklif etmişti.

Ancak bir süre sonra, Rus eğitmenlerin silahlı paralı askerler olduğu ve yerel hükümet yetkilileriyle birlikte kazançlı elmas ticareti anlaşmalarına öncülük ettiği öne sürüldü.

Rus yetkililer ülkede hiçbir zaman 550'den fazla eğitmene sahip olmadıklarını söylese de, BM müfettişleri bu rakamın bazen 2 bin100 personele kadar çıktığını tespit etti.