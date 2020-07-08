Rus parlamenterden Atatürk vurgusu
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi tartışmalarına ilişkin TBMM’ye hitaben yazılmış bir bildiri kabul edildi. Bildiride, TBMM’ye Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi yönünde “acele bir karar alınmasının neden olabileceği zararı önleyecek adımlar atılması” çağrısı yapıldı.
Söz konusu yazıda şu ifadeler yer aldı: “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin milletvekilleri olan meslektaşlarımızdan, mevcut durumu her yanıyla analiz etmelerini rica ediyoruz. Onlara, Ayasofya’nın statüsüyle ilintili bir karar alırken bilge bir biçimde davranmaları çağrısını yapıyoruz.”
Sputnik Türkiye’nin aktardığına göre Rus, parlamenterler yazılarında, “Modern Türkiye’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün Ayasofya’yı bir barış ve dinler arası uyum sembolüne dönüştüren kararının gözden geçirilmemesini, Ayasofya’nın müze olarak korunmasını” istedi.
Video Haberler
- Başsavcılıktan çocuğa sigara içirilmesine dair açıklama
- Bahçeli ve Kılıçdaroğlu oylarını böyle kullandı
- Köpek gibi çalışıyorum deyip yoksulluğa isyan etti
- AKP’li Bülent Turan'dan canlı yayında skandal sözler!
- Dr. Serdar Savaş Cumhurbaşkanlığı’na adaylığını açıkladı
- Erkan Baş'tan Habertürk'e çok sert tepki!
- Çocuk pornosu çeken şebekeye baskın!
- Futbolcunun üzerine yıldırım böyle düştü!
- Küçükçekmece'de iki kardeşe dubalı saldırı anı kamerada
- Otobanda şoke eden görüntü!