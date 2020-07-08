Rus parlamenterden Atatürk vurgusu

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Söz konusu yazıda şu ifadeler yer aldı: “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin milletvekilleri olan meslektaşlarımızdan, mevcut durumu her yanıyla analiz etmelerini rica ediyoruz. Onlara, Ayasofya’nın statüsüyle ilintili bir karar alırken bilge bir biçimde davranmaları çağrısını yapıyoruz.”

Sputnik Türkiye’nin aktardığına göre Rus, parlamenterler yazılarında, “Modern Türkiye’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün Ayasofya’yı bir barış ve dinler arası uyum sembolüne dönüştüren kararının gözden geçirilmemesini, Ayasofya’nın müze olarak korunmasını” istedi.