Rus politikacı Kosaçov, Türkiye tatilinden vazgeçmeyi 'vatanseverlik sınavı' olarak nitelendirdi
Rusya, vaka sayılarının artması nedeniyle 15 Nisan - 1 Haziran arası Türkiye'ye uçuşları askıya aldı. Federasyon Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçov, Türkiye tatilinden vazgeçilmesini ‘bir vatanseverlik sınavı’ olarak niteledi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin Türkiye ile havayolu iletişimin 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurdu. Kararın ardından Rusya parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçov, turistlerin Türkiye tatillerinden vazgeçmesini "bir vatanseverlik sınavı" olarak gördüğünü söyledi.
Uçuş sınırlaması getirilen dönem 500 bin kişinin Türkiye'ye seyahat planladığına dikkat çeken Kosaçov şöyle devam etti:
"Ben de bunu düşündüm. Kırım’da yaklaşık 2 milyon, Sevastopol’da 500 bin Rusya vatandaşı yaşıyor. Erdoğan onları Rusya vatandaşı saymıyor, güçlü destek verdiği Zelenskiy onları işgalci olarak görüyor. Her 'Türkiye tatilcisine' karşılık, özgür insan olarak görmedikleri 5 yurttaş var.”
Kosaçov, ‘Böyle durumlarda, tatil planları ne olursa olsun, insanlar vatanseverlik açısından test edilir. Bu, onların sıcak denizlere olan sonsuz sevgilerine güvenerek Rusları dinlenmeye davet eden ülkenin liderinin, sorumsuz beyanlarına toplumumuzun gerçekten güçlü bir cevabı olacaktır’ dedi.
Turkrus.com’un haberine göre karar, ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, Ankara’nın Kırım’ı Rusya toprağı olarak tanımadığını söylemesine’ yoruluyor.
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