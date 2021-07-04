Rus uzmandan Delta varyantı uyarısı: ‘Maskeleyecek’ şekilde mutasyona uğradı

Rus enfeksiyon uzmanı Dr. Yevgeniy Timakov, Covid-19’un ortaya çıkan yeni mutasyonu Delta varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2021 Pazar, 14:16
Rus uzmandan Delta varyantı uyarısı: ‘Maskeleyecek’ şekilde mutasyona uğradı
Abone Ol google-news

Timakov, koronavürüsün Hindistan’da ortaya çıkan ve dünya geneline yayılmaya başlayan Delta varyantının, kendini mevsimsel solunum yolu enfeksiyonları ile ‘gizlediğini’ belirtti.

Timakov, Covid-19’un Delta varyantının ana semptomlarının burun akıntısı, boğaz ağrısı ve bağırsak bozuklukları olduğunu, koku ve tat kaybının pek sık görülmediğini ifade etti.

Sputnik’e konuşan Timakov, “Virüs kendini mevsimsel solunum yolu enfeksiyonları ile maskeleyecek şekilde mutasyona uğradı” dedi.

"Ana semptomların, burun akıntısı, boğaz ağrısı, hafif ateş, bağırsak bozuklukları olduğu, tat ve koku kaybının arka planda kaldığına" vurgu yapan uzman, 'hastaların Covid-19’u mevsimsel solunum yolu enfeksiyonlarından ayırt etmesinin çok zor olduğunu, bu nedenle koronavirüsle enfekte olduklarından haberlerinin olmadığını ve zamanında doktora başvurmadıklarını' kaydetti.

Kaynak: Sputnik Türkçe


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler