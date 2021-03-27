Rus ve Türk askerlerinden Suriye’de ortak devriye

27 Mart 2021 Cumartesi, 10:47

Rus Silahlı Kuvvetleri devriye birliği komutanı Albay Andrey Titov, Rus ve Türk askerlerinin Suriye’de ortak devriye gerçekleştirdiğini açıkladı. Titov yaptığı açıklamada, “Rusya ve Türkiye liderleri tarafından Soçi’de imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde, Şeyrek yerleşim yerinden başlayarak mutabık kalınan rota üzerinde 114’üncü Rus-Türk devriyesi gerçekleştirildi. Nöbet olaysız bir şekilde tamamlandı” diye konuştu.

Titov’un aktardığı üzere iki ülkenin askerleri Jarih el-Faykani yerleşim yerinin yakınında buluşarak, dört saatlik devriye nöbeti süresince 95 kilometrelik mesafe kat etti ve anlaşmalara göre Kürt birliklerinin bulunmaması gereken Dellik, Tell-Kadiş, Kirbatlı ve Tell-Tayr yerleşimlerindeki durumu denetledi.

UÇUŞ SON DERECE DÜŞÜK İRTİFALARDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sputnik Türkçe’nin aktardığına göre Mi-8 helikopterinin mürettebatı komutanı, “Bu görevi yerine getirirken asıl zorluk, uçuşun son derece düşük irtifalarda gerçekleştirilmesi, çok sayıda engebe olması ve tüm mürettebatın gözlem için çok yüksek bir konsantrasyonunun gerekli olmasıdır. Ateş açılması konusunda da çok dikkatli gözlemlemek gerekiyor. Devriye sorunsuz bir şekilde tamamlandı” açıklamasını yaptı.