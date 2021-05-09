Russell Westbrook triple double rekoruna bir adım daha yaklaştı
NBA’de Washington Wizards forması giyen Russell Westbrook, Indiana Pacers karşısında yaptığı triple double ile Oscar Robertson'ın rekorunu egale etti.
Washington Wizards deplasmanda Indiana Pacers’ı 133-132 mağlup ederek bu sezonki 32. galibiyetini aldı.
Karşılaşmada 33 sayı, 15 asist ve 19 ribaunt ile oynayan Russell Westbrook kariyerinin 181. “triple double”ını yaparak rekoru elinde bulunduran Oscar Robertson ile triple double sayılarını eşitledi.
WESTBROOK: MİNNETTARIM
Karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu şunları söyledi, “Çok minnettarım. Kazanmak için her şeyi yapmaktan ve tüm performansımı sahada göstermekten gurur duyuyorum. Her şeyden önce Oscar’a teşekkür etmek istiyorum. Bizlerin basketbol oynayabilmesi için birçok fedakarlık yaptı. Oynadığı zamanlarda başardığı şeyler, bugün yapmak istediğim şeyleri gerçekleştirmeme yardımcı oldu. Ona minnettarım ve desteği için teşekkür ediyorum.”
Normal sezonda 4 maçı kalan Washington Wizards’ta Russell Westbrook, bu maçlardan herhangi birinde triple double yaparsa Oscar Robertson’ın rekorunu kırmış olacak.
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