Liverpool, sahasında Southampton'ı 2 golle geçti
Premier Lig'de Liverpool, sahasında Southampton'ı 2 golle mağlup etti.
Liverpool, Anfield Road Stadı'ndaki mücadelede ligin alt sıralarında bulunan Southampton'ı konuk etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada Sadio Mane ve 90. dakikada Thiago Alcantara attı.
Liverpool'da sakatlığı bulunan milli futbolcu Ozan Kabak, kadroda yer almadı.
Puanını 57'ye çıkaran Liverpool, 6. sıraya yükseldi. 37 puanda kalan Southampton ise 16. sırada yer aldı.
Video Haberler
- Semt pazarında sosyal mesafe unutuldu
- Canlı yayında başına poşet geçirip protesto etti
- 1,5 buçuk metrelik yılan paniği kamerada
- Çapulcu, eşkıya şaki... Şimdi de marjinaliz
- Kendisine kimse dokunmasın diye tuvaletini yaptı
- Caretta carettayı 'Tamam gülüm' diyerek kurtardı
- Katilini traş etmiş
- Kapı açılınca ilginç manzara ortaya çıktı
- Dikkat çeken 'Fatiha' skeci
- Baskın anı kamerada İçerisi yine şampiyonlar ligi gibi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'normalleşme' açıklaması
- Canlı yayında su bardağına müdahale
- Halk Ekmek büfesini yakan kişi tutuklandı
- Ceyda Ersoy'un intihar girişiminde Acun Ilıcalı iddiası
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt
- Tartışılan ilaç, koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak
- Mustafa Üstündağ'dan eski eşinin rol arkadaşına tehdit
- 'Apar topar erken seçim' açıklaması
- Fitne fesat dolu kaynayan bir kazan
- Erdoğan'a 128 dolar tepkisi