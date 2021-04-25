Rusya: ABD'nin de dahil olduğu hasım ülkeler listesi hazırlıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın içerisinde ABD'nin de olduğu hasım ülkeler listesi üzerinde çalışma yapıldığını duyurdu..
Sputnik'in aktardığıan göre, Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Zaharova, Moskova'nın, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı doğrultusunda diplomatik misyonlarında Rusya vatandaşlarını çalıştırmaları yasaklanacak hasım ülkelerin listesini hazırlamaya başladığını söyledi.
Zaharova, "Bildiğiniz üzere önceki gün, Rusya Devlet Başkanı kararnamesi yayınlandı. Bu kararname, hasım ilan edilen ülkelerin kendi diplomatik ve konsolosluk misyonlarında Rusya vatandaşlarını çalıştırmalarını yasaklayan mevcut federal yasaların uygulanmasıyla ilgili bir dizi önlemi içeriyor. Peki kim bu hasım ülkeler? Şu anda liste hazırlanıyor. Tüm bu sürecin ABD'nin hasmane eylemler dalgasıyla başladığını biliyoruz. Anlaşıldığı üzere listede ABD de var" dedi.
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