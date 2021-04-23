Rusya nota ile Polonya’ya bildirdi: Sınır dışı ediliyorlar

23 Nisan 2021 Cuma, 13:24

Rusya, 5 Polonyalı diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Polonya’nın Moskova Büyükelçisi Kşiştof Krayevskiy’in bakanlığa çağrılarak nota verildiği belirtildi.

Polonya’nın bir süre önce, “absürt’” bir şekilde ABD ile dayanışma bahanesiyle 3 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiği hatırlatılan açıklamada, bu temelsiz kararın sert bir şekilde protesto edildiği ifade edildi.

SÜRE VERDİ

Varşova'nın bilinçli olarak ikili ilişkilerin bozulması ve yıkılmasına yönelik yol izlediği belirtilen açıklamada, son yıllarda Polonyalı yetkililerin Rusya ile temaslarını nerdeyse dondurduğunu ve ülkede Rus karşıtı kampanyaların yürütüldüğü savunuldu.

Açıklamada, “Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, Polonya’nın Rus diplomatları sınır dışı etme yönündeki eylemlerine cevap olarak Polonya’nın Moskova Büyükelçiliğindeki 5 çalışanı ‘istenmeyen kişi’ ilan etti” ifadeleri kullanıldı.

Polonyalı diplomatların Rusya’yı 15 Mayıs’a kadar terk etmesi istendi.