Rusya nota ile Polonya’ya bildirdi: Sınır dışı ediliyorlar
Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği 5 Polonyalı diplomatı sınır dışı etme kararını, nota ile Polonya’ya bildirdi.
Rusya, 5 Polonyalı diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Polonya’nın Moskova Büyükelçisi Kşiştof Krayevskiy’in bakanlığa çağrılarak nota verildiği belirtildi.
Polonya’nın bir süre önce, “absürt’” bir şekilde ABD ile dayanışma bahanesiyle 3 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiği hatırlatılan açıklamada, bu temelsiz kararın sert bir şekilde protesto edildiği ifade edildi.
SÜRE VERDİ
Varşova'nın bilinçli olarak ikili ilişkilerin bozulması ve yıkılmasına yönelik yol izlediği belirtilen açıklamada, son yıllarda Polonyalı yetkililerin Rusya ile temaslarını nerdeyse dondurduğunu ve ülkede Rus karşıtı kampanyaların yürütüldüğü savunuldu.
Açıklamada, “Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, Polonya’nın Rus diplomatları sınır dışı etme yönündeki eylemlerine cevap olarak Polonya’nın Moskova Büyükelçiliğindeki 5 çalışanı ‘istenmeyen kişi’ ilan etti” ifadeleri kullanıldı.
Polonyalı diplomatların Rusya’yı 15 Mayıs’a kadar terk etmesi istendi.
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