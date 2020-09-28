Rusya: Askeri faaliyetler derhal sona ermeli

28 Eylül 2020 Pazartesi, 15:28

Azerbaycan-Ermenistan temas hattında çatışmalar devam ederken Kremlin’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Durumu oldukça dikkatli bir şekilde izlemeye devam ediyoruz. Askeri faaliyetlere derhal son verilmesi ve son dönemdeki kötü giden sonuçların yanı sıra anlaşmazlıkları çözüm sürecinin siyasi ve diplomatik zemine taşınması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

"Kimin haklı kimin haksız olduğunu belirlemek yerine savaş faaliyetlerini durdurmanın hayati önem taşıdığını" ifade eden Peskov, "Rusya her zaman eşit ağırlıklı bir tutuma sahip oldu. Bu tutum, Rusya’nın nüfuzunu ve her iki tarafla geleneksel dostane ilişkilerini bu çatışmayı ortadan kaldırmak için kullanmasına izin vermektedir" diye konuştu.



