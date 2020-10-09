Rusya Başbakanı: Karabağ’da barışçıl yolla çözüme katkı koymaya hazırız
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya’nın Dağlık Karabağ’daki krizin barışçıl yolla çözümü konusunda diğer AGİT Minsk Grubu eş başkanları ile katkıda bulunmaya hazır olduklarını ifade etti.
Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) hükümetler arası konseyinde konuşan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, “Askeri eylemlerin derhal durdurulmasını sağlamak, krizin diplomatik yolla çözümüne başlamak önemli. Rusya, AGİT Minsk Grubu’nun diğer eş başkanları ile bu konuda katkı sunmaya hazır” ifadelerini kullandı.
Mişustin ayrıca çatışmalar sırasında ölen kişilerin yakınlarına başsağlığı diledi.
ERİVANA GİTTİ
Sputnik’te yer alan habere göre Mişustin, bugün AEB hükümetler arası komisyonuna katılmak için Ermenistan’ın başkenti Erivan’a gitti.
Mişustin daha önce de Dağlık Karabağ’daki durumu Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’la konuşmuştu. Mişustin bugün hükümetler arası komisyonun yanı sıra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmesi planlanıyor.
En Çok Okunan Haberler
- Yalçın'ın tehdit ettiği Çilingiroğlu'ndan açıklama
- Kadrosu başka hastaneye gönderilmiş
- MEB yüz yüze eğitimin işleyişini açıkladı
- Emekli maaşlarında risk
- Emekli maaşı ve sağlık harcamaları karşılanamayabilir
- ‘Sen istiyor duj? Verecek 100 dolar!’
- 'Hermes çanta' davası: Anlayana gerekçe açık!
- Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda yeni bulgu
- İmza vermeyene taşra tehdidi
- Merkez Bankası'ndan swap hamlesi
Video Haberler
- Dolar 7,94'ü gördü vatandaş sordu: #NeredesinYigitBulut
- Saadet Partisi'nden dolar videosu
- Sarıbal'dan Erdoğan ve Soylu'ya tepki
- Arkadaşını öldürdüğünü SMS ile bildirdi
- Tekirdağ’daki hortum anı böyle görüntülendi
- Sokak köpeklerinden kaçarken canından oldu
- Akdeniz fokundan ibretlik ‘çöp tepkisi’
- Ermenistan Başbakanı neye uğradığına şaşırdı!
- Kadıköy'de hareketli anlar! Linçten polis kurtardı
- Köpek balığı ile burun buruna geldi! Korku dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- Yalçın'ın tehdit ettiği Çilingiroğlu'ndan açıklama
- Kadrosu başka hastaneye gönderilmiş
- MEB yüz yüze eğitimin işleyişini açıkladı
- Emekli maaşlarında risk
- Emekli maaşı ve sağlık harcamaları karşılanamayabilir
- ‘Sen istiyor duj? Verecek 100 dolar!’
- 'Hermes çanta' davası: Anlayana gerekçe açık!
- Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda yeni bulgu
- İmza vermeyene taşra tehdidi
- Merkez Bankası'ndan swap hamlesi