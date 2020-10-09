Rusya Başbakanı: Karabağ’da barışçıl yolla çözüme katkı koymaya hazırız

09 Ekim 2020 Cuma, 14:27

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) hükümetler arası konseyinde konuşan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, “Askeri eylemlerin derhal durdurulmasını sağlamak, krizin diplomatik yolla çözümüne başlamak önemli. Rusya, AGİT Minsk Grubu’nun diğer eş başkanları ile bu konuda katkı sunmaya hazır” ifadelerini kullandı.

Mişustin ayrıca çatışmalar sırasında ölen kişilerin yakınlarına başsağlığı diledi.

ERİVANA GİTTİ

Sputnik’te yer alan habere göre Mişustin, bugün AEB hükümetler arası komisyonuna katılmak için Ermenistan’ın başkenti Erivan’a gitti.

Mişustin daha önce de Dağlık Karabağ’daki durumu Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’la konuşmuştu. Mişustin bugün hükümetler arası komisyonun yanı sıra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmesi planlanıyor.