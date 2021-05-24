Rusya Dışişeri Bakanı Lavrov'dan Türkiye'ye sert mesaj
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Türkiye'ye sert bir "Ukrayna" uyarısı geldi.
Rusya Dışişeri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'da yayınlanan Argumentı i Faktı gazetesine açıklamalarda bulundu.
"Ukrayna ilişkilerine gelince, Türk meslektaşlarımıza, durumu itinalı bir biçimde analiz etmelerini, Ukrayna’nın militarist düşüncelerini desteklemeyi bırakmalarını her düzeyde tavsiye ediyoruz" diyen Lavrov, "Ukrayna’nın Kırım konusundaki agresif girişimlerini cesaretlendirmenin, Rusya’nın toprak bütünlüğüne kastetmek ile eşdeğer olduğu görüşümüzü onlara (Türk meslektaşlarımıza) son derece açık bir biçimde iletiyoruz" ifadelerini kullandı. (Sputnik)
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