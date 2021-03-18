Rusya Dışişleri'nden ABD istihbaratının 'seçimlere müdahale' suçlamasına yanıt
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD istihbaratının açıkladığı rapora, “sıradaki yalan, dezenformasyon, düzmeceler dizgesi” şeklinde tepki gösterdi.
ABD istihbaratının, ülkedeki seçimlere müdahale ettiği yönündeki suçlamaları Zaharova, Rossiya 24 televizyonuna değerlendirdi. Zaharova, "Sanki Amerikan gizli servisleri bu tür belgelerle varlıklarını ve faaliyetleri için tahsis edilen muazzam bütçeleri haklı çıkarmak istiyorlar gibi" dedi.
Amerikan istihbaratının birkaç yıldır, müdahale olasılığından endişe duyduğu; müdahale olduğu ya da planlandığını tespit ettiği yönünde 'aynı şeyleri tekrarlayıp durduğunu' anımsatan sözcü, "Amerikan vergi mükellefinin ödediği parayla çoktandır şunu söylemeliydiler: 'Amerikalılar rahat uyuyun, biz sizi koruyoruz.' Bu yüzdendir bu rapor kabul edilmiyor; çünkü bu, sıradaki yalan, dezenformasyon, düzmeceler dizgesi" dedi.
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, 16 Mart Salı günü, Rusya'nın ABD'deki 2020 başkanlık seçimlerini etkilemeye çalıştığı iddiasının yer aldığı bir rapor yayınladı. Kremlin ise rapor hakkında 'tamamen dayanaksız ve hiçbir kanıt içermiyor' değerlendirmesinde bulunmuştu.
Kaynak: Sputnik Türkçe
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