Rusya 'hasım ülkeleri' açıkladı: Sadece ABD ve Çekya listede
Rusya hükümeti, onayladığı 'hasım ülkeler' listesinde sadece ABD ve Çekya yer aldı.
Rusya hükümeti, diğer ülkelerin Moskova'ya yönelik tutumlarını dikkate alınarak hazırladığı 'hasım ülkeler' listesine onay verdi. Listede sadece ABD ve Çekya'nın yer alması dikkat çekti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Mariya Zaharova'nın hazırlık aşamasında olduğunu belirttiği 'hasım ülkeler listesi', Rusya hükümetinin yasal düzenlemelerini açıkladığı sitede yayımladı.
"ÖNLEMLER UYGULANACAK"
"Rusya'ya, Rusya vatandaşlarına ve Rusya'daki tüzel kişilere yönelik hasmane eylemlerde bulunan ülkelerin listesi onaylandı" denilen açıklamada, listedeki ABD ve Çekya'ya 23 Nisan tarihli Rusya Devlet Başkanlığı Kararnamesi'nde belirtilen önlemlerin uygulanacağı belirtildi.
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