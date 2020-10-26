Rusya İdlib'te ÖSO'yu vurdu
Rus savaş uçakları, Suriye'nin İdlib ilinde Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı militanların eğitim kampını vurdu, çok sayıda ÖSO unsuru hayatını kaybetti.
AA'nın ÖSO kaynaklarına dayanırdığı haberine göre, İdlib'in batısındaki Duveyle köyünde konuşlu ÖSO'ya bağlı Feylaku'ş Şam güçleri havadan vuruldu. ÖSO'nun eğitim alanına düzenlenen saldırıda çok sayıda ÖSO unsuru hayatını kaybetti. Kaynaklar, saldırıyı gerçekleştiren savaş uçaklarının Rusya'ya ait olduğunu bildirdi.
İDLİB'TE SON DURUM
Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.
Ancak Suriye ve İran destekli terörist gruplar, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.
Rusya ve Suriye hükümeti, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi. Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.
Suriye ordu güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve Suriye ordusunun saldırıları sonrası Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.
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