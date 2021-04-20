ABD Dışişleri'nden Rusya'ya Karadeniz uyarısı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile ilgili açıklamada bulunarak Moskova’nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağı çekmesini istedi.
Rusya-Ukrayna arasında gerilim artarken ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Karadeniz’le ilgili açıklamada bulunuldu. ABD, Rusya'nın Karadeniz'in bazı bölgelerine yabancı donanma ve diğer gemilerin erişimine engel olma planından "derin endişe" duyduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca Moskova'ya Ukrayna sınırına yaptığı yığınağı geri çekmesi istendi.
AB: 150 BİN RUS ASKERİ VAR
AB Dışişleri Bakanları video konferans yöntemiyle bir araya geldi. AB Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna sınırında 150 bin Rus askeri olduğunu açıkladı. Borrell açıklamasında, "Ukrayna sınırındaki durum ve Rus birliklerinin takviyesi endişe vericidir. Ukrayna sınırlarında ve Kırım'da 150 binden fazla Rus askeri toplanıyor. Gerginliğin artacağı açıkça görünüyor" ifadelerini kullandı.
Rus ordusunun Ukrayna sınırı ve 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım'a bugüne kadar yaptığı en büyük sevkiyat olduğunu kaydetti.
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