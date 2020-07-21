Rusya Savunma Bakanlığı: Covid-19 aşısı hazır

21 Temmuz 2020 Salı, 12:41

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Ruslan Tsalikov, koronavirüse karşı geliştirilen aşının hazır olduğunu söyledi. Bakanlığın açıklamasına göre, aşılama sonrasında yapılan incelemelerde tüm gönüllülerde virüse karşı bağışıklılık geliştiği gözlendi. Hiçbir gönüllüde yan etkiye rastlanmadı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Argumentı i Faktı gazetesine konuşan Tsalikov, koronavirüs aşısının hazır olduğunu ifade etti.

KLİNİK TESTLER TAMAMLANDI

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, korona virüsü aşısının, Burdenko Askeri Hastanesi’nde bulunan 20 kişilik ikinci gönüllü grubu üzerindeki klinik testleri tamamlandığı ifade edilmişti. Edinilen sonuçların tamamı Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü’ne aktarılacağı belirtildi. İncelemelerin ardından aşının devlet tarafından tescil edilmesi planlanıyor.

Daha önce de aşının Seçenov İlk Devlet Tıp Üniversitesi’ndeki gönüllüler üzerindeki klinik testlerinin başarıyla tamamlandığı aktarılmıştı. Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü’nün geliştirdiği aşının klinik testlerine 18 Haziran’da başlanmıştı. Sıvı haldeki aşının klinik testleri, Burdenko Askeri Hastanesi’nde yapılırken, toz haldeki aşı Seçenov Üniversitesi’nde test ediliyordu.