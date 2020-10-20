Rusya, süpersonik Onyx gemisavar füzesi fırlattı

20 Ekim 2020 Salı, 15:14

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sabah saatlerinde Rusya’nın Arkhangelsk Bölgesi’nde bulunan Aleksandra Adası’ndaki Arctic Trefoil askeri üssünden kıyı savunma sistemiyle P-800 Onyx gemisavar füzesi fırlatıldığı duyuruldu. İlk testleri 2018 yılında gerçekleşen 3.186 k/sa hızla hareket edebilen menzili ise 300 kilometreye varan P-800 Onyx füzesi bu sabah yapılan atışta Norveç ve Rusya arasındaki Barents Denizi’nin 200 kilometre uzaklığındaki gemi hedefini imha etti. Bastion kıyı savunma sistemleri 2 adet P-800 Onyx roketi kapasiteli olurken Rusya Savunma Bakanlığı’nın servis ettiği görüntülerde tek bir P-800 Onyx füzesinin ateşlendiği görüldü.

