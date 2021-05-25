Rusya, Suriye'de nükleer bomba taşıma kapasiteli uçakları konuşlandırdı
Rusya, Suriye'deki Hmeymim askeri hava üssüne uzun menzilli nükleer bomba taşıma kapasiteli uçakları konuşlandırdığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Tupolev Tu-22M3 tipi üç uzun menzilli bombardıman uçağı Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Hmeymim hava üssüne konuşlandırıldı.
HAVA SALDIRILARI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ
Rusya, geçmişte Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemek için Hmeymim hava üssünden hava saldırıları gerçekleştirmişti.
PİSTLERİ UZATILDI
Açıklamaya göre, hava üssünün pistleri uzatıldı ve her tipteki uçağın hava üssünü kullanabilmesi için bir pist yenilendi.
TATBİKAT UÇUŞLARI GERÇEKLEŞTİRECEK
Hava üssüne konuşlandırılan üç bombardıman uçağı Rusya'daki esas üslerine dönmeden önce Akdeniz'de tatbikat uçuşları gerçekleştirecek.
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