Rusya, Suriye'de nükleer bomba taşıma kapasiteli uçakları konuşlandırdı

Rusya, Suriye'deki Hmeymim askeri hava üssüne uzun menzilli nükleer bomba taşıma kapasiteli uçakları konuşlandırdığını açıkladı.

Reuters
25 Mayıs 2021 Salı, 16:05
Rusya, Suriye'de nükleer bomba taşıma kapasiteli uçakları konuşlandırdı
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Tupolev Tu-22M3 tipi üç uzun menzilli bombardıman uçağı Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Hmeymim hava üssüne konuşlandırıldı.

HAVA SALDIRILARI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Rusya, geçmişte Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemek için Hmeymim hava üssünden hava saldırıları gerçekleştirmişti.

PİSTLERİ UZATILDI

Açıklamaya göre, hava üssünün pistleri uzatıldı ve her tipteki uçağın hava üssünü kullanabilmesi için bir pist yenilendi.

TATBİKAT UÇUŞLARI GERÇEKLEŞTİRECEK

Hava üssüne konuşlandırılan üç bombardıman uçağı Rusya'daki esas üslerine dönmeden önce Akdeniz'de tatbikat uçuşları gerçekleştirecek.


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