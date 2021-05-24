BM verilerine göre Suriye’de iki yılda 1423 çocuk savaştırıldı

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

Birleşmiş Milletler (BM), iç savaşın 10’uncu yılını doldurduğu Suriye’de tüm örgütlerin çocuk savaşçı kullanmaya devam ettiğini açıkladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu rapora göre 2018-2020 tarihlerini kapsayan dönemde toplam 1423 çocuk, Suriye’de çeşitli örgütler tarafından silah altına alındı. Bu çocukların 507’si Heyet Tahrir Şam, (HTŞ) 488’i YPG’nin de içinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri, (SDG) 394’ü ise eski adı Özgür Suriye Ordusu olan Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından çatışma sahalarında kullanıldı.

BM Genel Sekreteri Guterres’in BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu “Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki silahlı çatışma ve çocuklar” raporunda, 1 Temmuz 2018-30 Haziran 2020 döneminde çocukların Suriye’deki savaştan nasıl etkilendiğine dair veriler yer aldı. BM’nin bu dönemde çocuklara yönelik 4724 “ağır ihlal” vakasının yaşandığı belirtilirken 117 kız, 1306 erkek olmak üzere toplam 1423 çocuğun Suriye savaşında yer alan gruplar tarafından silahlı çatışmada kullanıldığı tespiti yapıldı. Bu çocuklardan 250’sinin silah altına alındığında 15 yaşından küçük olduğu kaydedildi. Çocukların silahlı çatışmalarda kullanıldığı vakaların yüzde 73’ü İdlib, Halep ve Hama bölgesini kapsayan Suriye’nin kuzeybatısında, yüzde 26’sı ise Rakka, Haseke ve Deyrezzor bölgesini kapsayan Suriye’nin kuzeydoğusunda görüldüğü bildirildi. Rapora göre bu dönemde Suriye’de HTŞ 507, SDG içindeki gruplar 488, (YPG 318, YPJ 99, diğer SDG bileşenleri 37, SDG asayiş güçleri 34) SMO içindeki gruplar 394, Suriye hükümet güçleri 13, Suriye hükümeti yanlısı milisler 10, IŞİD de 6 çocuğu silahlı çatışmalarda kullandı.

İdlib’in büyük bölümünü kontrolü altında tutan terör örgütü HTŞ’nin çocukları çatışma alanlarında kullanmasında kaydadeğer bir artış yaşandığı belirtilirken HTŞ’nin özellikle 2020 yılında çocukları silah altına almayı artırdığı bildirildi.

Raporda, terör örgütü PKK’nin Suriye kolu YPG’nin ağırlığını oluşturduğu SDG’nin, Haziran 2019’da BM ile çocukların silah altına alınmaması için imzaladığı “eylem planı”na karşın çocuk savaşçı kullanmaya devam ettiği tespiti de yapıldı. Buna göre BM ile imzalanan eylem planının ardından SDF’nin silah altına aldığı çocuk sayısında kaydadeğer bir düşüş yaşandı. Buna rağmen eylem planının imzalanmasından bu yana 23’ü 15 yaşından küçük olmak üzere 160 çocuk SDG tarafından silah altına alındı ve bunlardan 149’u çocuk savaşçı olarak kullanıldı.

SMO çatısı altında yer alan çeşitli örgütlerin de çocuk savaşçı kullanmaya devam ettiği vurgulanırken SMO’nun Şubat 2020’de Mare bölgesinde 15 ve 16 yaşındaki iki erkek çocuğu silah altına aldığı ve iki haftalık silahlı eğitimin ardından aylık 3 bin dolar karşılığında savaşmaları için Libya’ya gönderdiği kaydedildi.

2 YILDA 1557 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

BM, ayrıca çoğunluğu Haseke ve Rakka bölgelerinde SDG tarafından IŞİD mensubu olma suçlamasıyla 258 çocuğun, özgürlüklerinden mahrum bırakıldığını tespit etti. BM raporuna göre bu dönemde Suriye’de 1557 çocuk çatışmalarda yaşamını yitirdi, 1160 çocuk da sakat kaldı.