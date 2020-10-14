Rusya: Türkiye’nin Dağlık Karabağ tutumunda hemfikir değiliz

14 Ekim 2020 Çarşamba, 12:45

Azerbaycan ve Ermenistan tarafları arasında çatışmalar sürerken Sergey Lavrov bölgeye ilişkin Rusya’nın gözlemci asker önerisini ve Türkiye’nin tutumuna dair açıklamalarda bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, “Moskova'nın Türkiye’nin Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili tutumuna katılmadığını ve askeri bir çözümün kabul edilemez olduğunu” söyledi.

Lavrov, Komsomolskaya Pravda Radyosu'nda, "(Azeri) Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından da defalarca dile getirilen Türkiye tarafından vurgulanan pozisyonuna katılmıyoruz" Çatışmaya askeri bir çözüme izin verilebileceğine dair bir ifadeye katılamayacağımız bir sır değil" ifadelerini kullandı.

Sergey Lavrov,” Dağlık Karabağ'daki temas hattına Rus askeri gözlemcileri göndermenin doğru olacağını, ancak kararın Azerbaycan ve Ermenistan'a bağlı olduğunu da" sözlerine ekledi.

ALİYEV TÜRKİYE MASADA OLMALI DEMİŞTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Minsk grubunda bu bölgeden uzaklarda olup, hiç alakası olmayan ülkeler de var. Öyle ülkeler olmalı ki, güçleri de tesirleri de olsun. Türkiye zaten Minsk grubunun üyesidir, o neden dahil olmasın? Batı'da Türkiye'nin sözü çok büyüktür. Hangi mesele Türkiye olmadan çözüldü? Suriye'de, Libya'da... Türkiye bu sorunun çözülmesinde mutlaka olmalıdır" demişti.