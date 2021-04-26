Rusya, Ukraynalı diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukraynalı bir diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini duyurdu.

DHA
26 Nisan 2021 Pazartesi, 17:33
Rusya, Ukraynalı diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan etti
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Moskova Büyükelçiliği'nde görev yapan bir diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkedeki Ukrayna Büyükelçiliği’nde görev yapan bir çalışanın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiği belirtildi.

İsmi açıklanmayan büyükelçilik çalışanının ülkeden ayrılması için 1 Mayıs’a kadar süre verildi.

Rus medyası, bu adımın, 19 Nisan’da Ukrayna’nın benzer adımına yönelik misilleme olduğunu duyurdu.


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