Rusya'dan NATO ve Ukrayna'ya kritik çağrı

21 Nisan 2021 Çarşamba, 15:35

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ve NATO'ya Donbas'ta gerginliği yükseltecek hareketlerden uzak durmaya çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kiev ve NATO'yu Donbas'ta gerginliği yükseltecek hareketlerden uzak durma çağrısında bulunuldu.

ZELENSKİY'DEN PUTİN'E DAVET

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaşın sürdüğü Donbas'ta görüşme teklif etti.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Putin'in "Kavga kaçınılmazsa ilk vuran sen olmalısın" sözünü hatırlatan Zelenskiy, "Burada binlerce insanın canı söz konusu. Kavgayla savaşın farkı, savaşta herkes kaybeder. Birine saldırarak kendini koruyamazsın. Tanklarda barış olmaz. Ukrayna ve Rusya ortak geçmişleri aynı olmasına rağmen geleceğe farklı bakıyorlar. Sayın Putin, Ukrayna’ya ait olan ve savaşın sürdüğü Donbas’ın herhangi bir noktasında buluşmaya çağırıyorum. Yaşasın Ukrayna"dedi.