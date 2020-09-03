Rusya ve Suriye’den ABD'nin Suriyeli Kürtlerle petrol anlaşmasına tepki

03 Eylül 2020 Perşembe, 17:39

Rusya ve Suriye Ordusu, ABD’li bir şirketin terör örgütü SDG ile petrol anlaşması yapması üzerine ortak bir açıklama yayınlayarak, anlaşmanın uluslararası hukuku çiğnediğini vurguladı.

Rusya ve Suriye mülteci geri dönüş koordinasyon merkezi başkanları tarafından hazırlanan ortak metinde, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlal edildiğinin altı çizildi. Açıklamada, bu tür eylemlerin gayri meşru ve yasa dışı olduğu belirtildi.

DOĞAL KAYNAKLARIN YAĞMALANMASI

Açıklamada, “ABD ve müttefiklerinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki yasa dışı varlığının ülkenin doğal kaynakların yağmalanmasına ve gerginliklere yol açtığı” belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kısa bir süre önce Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne, ABD’li bir petrol şirketinin, Suriye Demokratik Güçleri tarafından kontrol edilen petrol sahalarını yenilemek için bir anlaşma sağladığını söylemişti.

ABD’nin kontrolündeki Kürt gruplar, Suriye'nin kuzeydoğusundaki zengin petrol ve gaz rezervlerinin çoğunun kontrolünü elinde bulunduruyor.