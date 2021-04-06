Rusya ile Ukrayna arasında NATO üyeliği gerilimi
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim yükseliyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Donbas'taki savaşı bitirmek için tek yol" ifadelerini kullandı. Kremlin’den ise "Durumu kötüleştirir" açıklaması yapıldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’yla ilgili yaşanan gerilime ilişkin açıklamada bulundu. Zelenskiy ayrıca, NATO'ya seslenerek ülkenin üyelik planını hızlandırılmasına yönelik çağrıda bulundu.
Zelenskiy, gerilim yükseldikçe sinyalin Rusya'ya gönderilmesi gerektiğini söyledi.
Zelenskiy, NATO üye ülkelerini Karadeniz'de varlıklarını artırmaya çağırarak, ülkesine NATO Üyeliği Hareket Planı verilmesinin önemine dikkat çekti.
AFP’nin aktardığına göre, Zelenskiy’nin ifadelerinin ardından Kremlin’den anında yanıt verildi. Kremlin, NATO üyeliğinin, ülkenin doğusu için durumu kötüleştireceğini ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptıkları telefon görüşmesinde, Donbas'taki artan gerginliği ve Rus ordusunun Ukrayna sınırlarındaki hareketliliğini ele aldı.
Stoltenberg sosyal medyadaki paylaşımında, "NATO Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü sağlam şekilde desteklemektedir" ifadesini kullandı.
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