Rusya’da düşen Su-35 tipi uçağı başka bir savaş uçağı vurmuş!
Rusya'nın Tver bölgesinde Su-30 tipi savaş uçağının eğitim uçuşu esnasında başka bir savaş uçağı tarafından 'yanlışlıkla' vurulduğu açıklandı.
Rusya’nın Tver bölgesinde Su-30 tipi savaş uçağı eğitim uçuşu esnasında düşmesiyle ilgili olayda yeni bir gelişme yaşandı.
Rusya’nın resmi haber ajansı Tass’ın haberine göre, düşen Su-35 tipi savaş uçağının eğitim uçuşunda başka bir savaş uçağı tarafından yanlışlıkla vurulduğunu aktardı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Su-30 tipi savaş uçağının planlı eğitim uçuşu yaparken Tver bölgesindeki Dornikovo köyünün yakınlarındaki ormanlık alana düştüğü belirtilmişti.
Yapılan açıklamada uçaktaki mürettebatın fırlatma koltuğuyla atlayarak sağ kurtulduğu belirtilmişti.
NE OLMUŞTU?
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Su-30 tipi savaş uçağının planlı eğitim uçuşu yaparken Tver bölgesindeki Dornikovo köyünün yakınlarındaki ormanlık alana düştüğü belirtilmişti. Yapılan açıklamada uçaktaki mürettebatın fırlatma koltuğuyla atlayarak sağ kurtulduğu belirtilmişti.
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