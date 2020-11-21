Rusya’da maske uyarısı yapan yolcu bıçaklanarak öldürüldü

Rusya'da otobüse maskesiz binen çifti uyaran bir yolcu bıçaklanarak öldürüldü.

(DHA)
21 Kasım 2020 Cumartesi, 14:31
Rusya’da maske uyarısı yapan yolcu bıçaklanarak öldürüldü
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Rusya'nın St.Petersburg kentindeki Leningrad bölgesinde, ismi açıklanmayan 53 yaşındaki yolcu otobüse maskesiz binen çifti uyardı. Uyarıları dikkate almayan çift, maske uyarısında bulunan kişiye yumruklarla saldırdı.

Daha sonra otobüsten aşağıya itilen yolcu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan yolcu hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rusya İçişleri Bakanlığı, ismini açıklamadığı saldırganın tutuklandığını belirterek, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.


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