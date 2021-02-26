Rusya’dan ABD’nin düzenlediği hava saldırısıyla ilgili açıklama: "4-5 dakika önce haber verildi"
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “saldırıyı kararlılıkla kınadıklarını” belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hava saldırısından 4-5 dakika önce haber verildiğini belirtti.
ABD ordusunun, Suriye'de Irak saldırılarıyla ilişkili olduğu gerekçesi ile İran destekli gruplara ait bir hedefe saldırı düzenlenmesinin ardından Kremlin’den açıklamada bulunuldu.
ABD’nin Suriye-Irak sınırındaki saldırısıyla ilgili gazetecilere konuşan Peskov, “Durumu çok yakından takip etmekle birlikte, Suriyeli meslektaşlarımızla sürekli temas halindeyiz” dedi.
‘BİLGİMİZ YOK’
Peskov sözlerine, ABD’nin Suriye’de saldırı gerçekleştirmek istediğine dair önceden Rusya’ya haber verip vermediğine ilişkin bilgileri olmadığını ekledi. Peskov, bu tür konularla ilgili temasların askerler arasında devam ettiğini ifade etti.
ZAHAROVA’DAN KINAMA
Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise saldırıyı kararlılıkla kınadıklarını belirterek, ABD’ye Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması çağrısı yaptı.
Sputnik'in aktardığına göre, Zaharova, Suriye topraklarının jeopolitik hesapların yapıldığı bir yer haline getirilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
LAVROV: 4-5 DAKİKA ÖNCE HABER VERİLDİ
Gazetecilere konuşan Lavrov, “Ordumuza, saldırıdan 4-5 dakika önce haber verildi” ifadelerini kullandı. Lavrov, halihazırda saldırı başlamışken bu kadar kısa süre önce bilgi verilmesinin bir manası olmadığını ifade etti.
Lavrov, ABD’nin Suriye’deki varlığını gayrimeşru olarak nitelendirerek bunun hukuka aykırı olduğunu ekledi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, "Başkan Joe Biden'ın talimatı üzere ABD kuvvetleri doğu Suriye'de İran destekli silahlı gruplarca kullanılan bir yapıya hava saldırısı düzenledi" demişti.
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