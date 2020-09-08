Rusya'dan ABD'nin Güney Kıbrıs kararına ilk tepki: Endişe duyuyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rumlara, 'Rusya savaş gemileri limanlarınızı kullanamaz' şartı ile silah ambargosunu kaldırmasının ardından Güney Kıbrıs'a ilk ziyaretini gerçekleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, temaslarda bulunmak üzere Güney Kıbrıs'a gitti. Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya gelen Lavrov, Moskova'nın ABD'nin Doğu Akdeniz'deki barışçıl çözümler yerine çatışmaya katkıda bulunan eylemlerinden endişe duyduğunu söyledi.
"ABD, sorunların barışçıl çözümüne katkıda bulunmak yerine, var olan sorunlara katkı yapmakta ve büyütmektedir" diyen Rusya Dışişleri Bakanı, Güney Kıbrıs ile Türkiye arasında da diyalog konusunda aracı olabilecekleri yönündeki açıklamasını yeniledi.
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