Rusya'dan ABD'nin yaptırımlarına sert tepki
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın zehirlenmesi ve tutuklanmasıyla ilgili Rusya’ya yönelik yaptırım kararlarına mütekabiliyet ilkesine göre cevap vereceklerini bildirdi.
ABD'nin, Rus muhalif Navalnıy’ın zehirlenmesi ve tutuklanmasıyla ilgili Rusya'dan 7 yetkili ve 14 kuruluşa yaptırım uygulama kararı almasının ardından, Zaharova yazılı açıklamada bulundu.
Zaharova, ABD yönetiminin yaptırım kararları ile "Avrupa Birliği (AB) ile düet yaparak Moskova’yı cezalandırmak için düşmanca Rus karşıtı saldırı" başlattığını belirterek Beyaz Saray’ın dış düşman imajı geliştirmeye çalıştığını, kendi iç sorunlarıyla ilgilenmediğini savundu.
"ZEHİRLENDİ İDDİASI SAÇMA"
Yaptırımların uygulanma nedeni olarak Aleksey Navalnıy’ın sözde askeri kimyasalla zehirlendiği iddiasını "saçma" olarak nitelendiren Zaharova, "Bütün bunlar iç işlerimize açık müdahalenin devam etmesi için bahanedir. Buna katlanma niyetinde değiliz. Mütekabiliyet ilkesine göre tepki vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Yaptırımlar veya başka baskılarla Rusya'ya bir şey empoze etme üzerine kurulu hesapların geçmişte başarısız olduğunu ve olmaya devam ettiğini belirten Zaharova, "Amerikan yaptırımları ne olursa olsun her türlü saldırganlığa karşı koyarak ulusal çıkarlarımızı tutarlı ve kararlı şekilde savunmaya devam edeceğiz. (ABD’li) meslektaşlarımızı ateşle oynamamaya çağırıyoruz" değerlendirmesine yer verdi.
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