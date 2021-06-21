Uçuş yasaklarının kalkmasıyla dördüncü varyantı yaşayan Rusya’dan gelecek turist endişelendiriyor

21 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

Türkiye’ye kontrol için gelen Rus heyetinin 22 Haziran’da uçuşların başlayacağını açıklaması, turizm sektörünü hem sevindirdi hem endişelendirdi. Rusya’da ortaya çıkan “Delta” varyantına rağmen Türkiye’nin aşısız turist kabul etmesinin halk sağlığını, önümüzdeki sezonları riske attığını belirten turizmciler aşı koşulu bekliyor. Rusya’nın da vatandaşlarına aşı şartı getirmesi tartışılıyor.

İnsan kaynakları portalı SuperJob’un anketine göre, Rusya’da halkın yüzde 63’ü zorunlu aşı uygulamasına karşı. Destekleyenlerin oranı ise yüzde 23. Rusların aşılamaya karşı bu mesafeli duruşu turizmcide Rusya’dan

gelmesi beklenen 1 milyon turist için aşı şartı beklentisini oluşturdu.

SALGIN BİTMEDİ

Geç kalınmasına rağmen sevindirici bir karar olduğunu söyleyen Türkiye Küçük Oteller Derneği Başkanı Ertan Ustaoğlu şöyle konuştu:

“Hem İstanbul için hem de kıyı bölgeleri için iyi olacak. Ama salgın bitmiş değil, biz aşılanıyoruz ama onlar aşısız gelirse ne olur bilemiyoruz. Bizim hükümetimiz de bir önlem düşünüyordur diye umuyoruz. Ekonomik olarak seviniyoruz ama sağlık açısından önlemlerimizi almamız gerekiyor.”

Aşısız gelen turistlerin risk barındırdığını söyleyen Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu da “Gelecek turistleri hiçbir şey yapmadan alarak hem sektörü hem de vatandaşlarımızı riske atıyoruz. Rusya’da yeni varyant var. Turizm çalışanlarının aşılandığı vurgulanıyor ama aşı olanların taşıyıcı olabildiğini biliyoruz. Zaten iki yıldır sektör perişan şimdi yine böyle bir risk alıp önümüzdeki yılları da yakmamak gerekiyor” dedi.

YERLİ TURİSTE ODAKLANALIM

Karcılıoğlu, “Rus turistin yüzde 90’ı tatil rezervasyonlarını çoktan yaptı ve Avrupa’yı tercih etti. Geriye kalan turistler de gelse en fazla 1.5 milyon turist gelir. Sadece konaklama sektörünün kredi yükü 6.5 milyar doları aşmışken 2-2.5 milyar dolarlık kısmı hacze maruz kalmışken sektörün toplam kredi borcu 15 milyar doları geçmişken bu sayı hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece esnafı biraz rahatlatabilir belki. Bizim asıl yerli turiste yönelmemiz lazım, o da sektörü kurtarmaz ama en azından bir can suyu olur” diye konuştu.