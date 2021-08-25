Rusya'dan ABD’ye Orta Asya tepkisi

25 Ağustos 2021 Çarşamba, 04:00

Budapeşte’de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüşen Lavrov, basın toplantısında Rusya’nın ABD ordusunu Orta Asya’da görmek istemeyişinin gerekçelerini “Birincisi, Rusya’nın bu ülkelerle bir yükümlülüğü bulunuyor ve bu yükümlülük Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinden herhangi birinde dış güçlerin konuşlandırılması için tüm müttefiklerin rızasının alınmasını öngörüyor, ikincisi, Afganistan’ı namlunun ucunda tutma ve gerekirse bombalama hedefini direkt olarak ilan eden ABD askerlerini konuşlandırmak, kendinizi anında bir hedef haline getirmeniz anlamına gelir” sözleriyle açıkladı.

‘ARABULUCU OLABİLİRİZ’

Bu arada Lavrov, Rusya, ABD, Çin ve Pakistan’dan oluşan genişletilmiş troykanın birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydetti. Lavrov; Çin, ABD ve Pakistan ile Afganistan’da arabuluculuk yapabileceklerine de işaret etti.