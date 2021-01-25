Rusya’dan ABD’ye protesto notası

25 Ocak 2021 Pazartesi, 14:23

Rusya ile ABD arasında, ülkedeki muhalif Rus Aleksey Navalni destek protestoları nedeniyle gerilim yaşanıyor. Rusya, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından yapılan Navalni protestosu paylaşımlarını eleştirdi. ABD Büyükelçiliği tarafından paylaşılan materyalleri Rusya'nın iç işlerine doğrudan müdahale olarak gördüklerini kaydeden Zaharova, ABD tarafını Rus yasalarına uymaya davet etti.

KARARLI BİR PROTESTO NOTASI VERİLDİ

Sputnik'in aktardığına göre, ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını ve Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un ABD'li diplomatla bir görüşme yaptığını aktaran Zaharova, "Elçiliğin sosyal ağlarda ve internet kaynaklarında bir dizi Rus kentindeki izinsiz gösterileri destekleyen mesajlar paylaşması nedeniyle ABD tarafına kararlı protesto notası verildi" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, Rus haber ajansına verdiği röportajda Navalni destekçilerinin sokağa dökülmesine ilişkin, "Elbette bu eylemler uygunsuz. Ve tabii ki dolaylı olarak, iç işlerimizde kesinlikle bir müdahale söz konusudur" açıklamalarına yer vermişti.

