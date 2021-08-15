Rusya'dan ABD'yi suçlayan Afganistan açıklaması

15 Ağustos 2021 Pazar, 15:58

Taliban, Afganistan'daki iktidar kontrolünü sağladı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Zakharova, “Şaşırtıcı bir şekilde gerçek şu ki Afganistan’da her ikisi de ABD düşünce sürecinin sonucu olan iki güç karşı karşıya gelmiştir. Dünya, bir başka tarihi Washington deneyinin sonucunu dehşetle izliyor” dedi.