Rusya'dan ABD'yi suçlayan Afganistan açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Maria Zakharova, Afganistan’a yönelik açıklamada bulundu. Zakharova, ülkenin içinde bulunduğu durumu, 'Washington’un deneyinin bir sonucu' olduğunu ifade etti.
Taliban, Afganistan'daki iktidar kontrolünü sağladı.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Zakharova, “Şaşırtıcı bir şekilde gerçek şu ki Afganistan’da her ikisi de ABD düşünce sürecinin sonucu olan iki güç karşı karşıya gelmiştir. Dünya, bir başka tarihi Washington deneyinin sonucunu dehşetle izliyor” dedi.
Video Haberler
- Antalya’da orman yangını başladı
- Taliban, Afganistan’da 5 bin mahkumu serbest bıraktı
- Aç kalan domuzlar sahile indi
- Gölete düşen yavru köpeği elleriyle kurtardı
- Canlı yayın yaparken helikopter üzerine su boşalttı
- Nil Kaplumbağası böyle görüntülendi
- Eşya yüklü kamyon TEM’de devrildi
- Rus donanmasına ait römorkör İstanbul Boğazı’ndan geçti
- Japonya’da sel heyelana neden oldu: 3 ölü
- Lübnan’da akaryakıt tankeri patladı:20 ölü, 79 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Rusya’dan kiralanan yangın söndürme uçağı düştü
- Yarışmacının elendiği soru sosyal medyada gündem oldu
- Fehmi Koru'dan adaylık iddiası
- Ünlü modelden 'Hz. Ali' paylaşımı
- AKP’li Tevfik Göksu'ya tepki: Suçlusunuz
- İl Müftüsü toplanan parayla kendisine lüks araç aldırdı
- Tomruk deposunu kaldırmak isteyen eski kaymakam konuştu
- Çanakkale karartması!
- Alçı: Esas sorumluluk sizin
- Liboş nedir, kime denir?