Rusya’dan askeri hareketlilik açıklaması: "Kimseyi ilgilendirmez"
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, sınırda yaşanan askeri hareketliliğe yönelik yaptığı açıklamada, "Rusya Federasyonu, Silahlı Kuvvetleri istediği gibi topraklarında hareket ettiriyor. Bu kimseyi ilgilendirmemeli ve kimseyi tehdit etmiyor" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna sınırında yaşanan askeri hareketliliğe yönelik gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ukrayna ordusunun Rusya’nın Ukrayna sınır hattı boyunca askeri faaliyetlerini arttırdığı yönündeki açıklamasına değinen Peskov, Rus askerlerinin ülke çapındaki hareketinin diğer devletleri ilgilendirmemesi gerektiğini ifade etti. Peskov, "Rusya Federasyonu, Silahlı Kuvvetleri istediği gibi topraklarında hareket ettiriyor. Bu kimseyi ilgilendirmemeli ve kimseyi tehdit etmiyor" diye konuştu.
Peskov, "Moskova, sınırlarının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alıyor" şeklinde konuştu. Ayrıca, Rus askerlerinin Ukrayna topraklarındaki silahlı çatışmalara asla katılmadığını vurgulan Peskov, "Rus askerlerinin Ukrayna topraklarındaki silahlı çatışmaya katılımına gelince, Rus askerleri hiçbir zaman buna katılmadı ve şimdi de katılmıyorlar" ifadelerini kullandı.
Peskov, "Biz, Avrupa ülkeleri ve tüm dünya devletleri gibi Ukrayna ordusunun kışkırtıcı adımlarının bir sonucu olarak Ukrayna’daki iç savaşın yeniden alevlenmesini istemeyiz" dedi.
Öte yandan Rusya’nın 2014 yılında Ukrayna’dan Kırım’ı ilhak etmesinden bu yana Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’ta Ukrayna birlikleri ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışmalar sürüyor.
Video Haberler
- Dervişoğlu iktidar milletvekillerini böyle tiye aldı
- Lise bahçesindeki vahşet!
- Cami hoparlörlerinden yükselen müziğe inceleme
- Kaçmaya çalıştıkları pencerede polisle karşılaştılar
- Esenyurt'ta kılıçlı pompalı tüfekli kavga kan dondurdu
- İstanbul Boğazı'nda korkutan gemi arızası
- Karantinada olması gereken aşçı fena yakalandı
- İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti kamerada
- Hırsızlık anları kamerada
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran taciz görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
- Siğil aldırma ameliyatına giren polis yaşamını yitirdi
- AKP'den, Bahçeli'ye jet yanıt
- İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması
- İstanbul'da silahlı çatışma
- Bir darbe de kıyı belediyelerine
- Koca, nüfusun çoğunluğunun aşılanacağı tarihi duyurdu
- Altun'un aleyhine karar veren hakim hedef alındı
- Usta tiyatro oyuncusu yaşamını yitirdi
- Soylu’ya Hapisten Mahrem Mektup
- Şentop'tan CHP'li Özgür Özel'e yanıt