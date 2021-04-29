Rusya'dan Erdoğan açıklaması: Washington’un hoşuna gitmiyor

29 Nisan 2021 Perşembe, 18:39

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington'un Erdoğan'ın ülkesini ileriye götürme şeklinden hoşlanmadığını, ABD'nin daha esnek bir Ankara'yı tercih ediyor olabileceğini belirtti.

Sputnik'in aktardığına göre, Rus Pervıy Kanal’da yayınlanan bir programa konuk olan Dmitriy Peskov, ABD-Türkiye ilişkileri ile ilgili değerlendirmesinde; Washington'un Erdoğan'ın ülkesini ileriye götürme şeklinden hoşlanmadığını, ABD'nin daha esnek bir Ankara'yı tercih ediyor olabileceğini ifade etti.

Peskov, "Türkiye'nin egemenliği ve Türkiye'nin egemen gelişme rotasına bağlılığı, NATO ve ABD için yakın ilgi ve endişe konusudur. Erdoğan'ın kendinden emin bir şekilde Türkiye'yi ileriye götürme şekli, Washington’un hoşuna gitmiyor, o esnek bir Türkiye'yi tercih ediyor olabilir. Ancak bu böyle değil, Türkiye artık kendinden emin bir şekilde ayakta duran farklı bir ülke" diye konuştu.