Rusya'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesi hakkında açıklama

26 Nisan 2021 Pazartesi, 14:37

Sputnik'in aktardığına göre, günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov, gazetecilerin Biden'ın açklamasıyla ilgili soruları karşısında "ABD'nin iç meselesi" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan dolayısıyla yaptığı açıklamada 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili açıklamasında 'soykırım' sözcüğünü kullanmış ve "Ermenilerin hikâyesini onurlandırıyoruz. Acılarını görüyoruz. Tarihi teyit ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.







