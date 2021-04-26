Rusya'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesi hakkında açıklama
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlamasının ABD'nin iç meselesi olduğunu söyledi.
Sputnik'in aktardığına göre, günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov, gazetecilerin Biden'ın açklamasıyla ilgili soruları karşısında "ABD'nin iç meselesi" yanıtını verdi.
ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan dolayısıyla yaptığı açıklamada 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili açıklamasında 'soykırım' sözcüğünü kullanmış ve "Ermenilerin hikâyesini onurlandırıyoruz. Acılarını görüyoruz. Tarihi teyit ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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