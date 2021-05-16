Çavuşoğlu'ndan 'Filistin' açıklaması: Ümmet bizden liderlik bekliyor

16 Mayıs 2021 Pazar, 14:59

'Açık Katılımlı İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; "Uluslararası toplum, Filistinli sivilleri korumakla yükümlü ve bu bağlamda İİT'nin de sorumluluğu büyük. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 2018 kararı uyarınca Filistinli sivilleri korumak için bir uluslararası koruma mekanizmasının kurulması yönünde çaba sarf etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"SADECE BİLDİRİLER VE AÇIKLAMALAR YAPAMAYIZ"



Filistin'de birlik ve kararlılık gösterme vakti olduğunu belirterek, Türkiye'nin gereken her adımı atmaya hazır olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Sadece bildiriler ve açıklamalar yapamayız. Daha fazlasını yapmalıyız." diye konuştu.

"İİT'NİN DE SORUMLULUĞU BÜYÜK"



Çavuşoğlu, "Uluslararası toplum, Filistinli sivilleri korumakla yükümlü ve bu bağlamda İİT'nin de sorumluluğu büyük. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 2018 kararı uyarınca Filistinli sivilleri korumak için bir uluslararası koruma mekanizmasının kurulması yönünde çaba sarf etmeliyiz" dedi.

Çavuşoğlu, "(Filistin'de) Birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti. Ümmet bizden liderlik bekliyor. Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.