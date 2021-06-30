İspanya'da avroya alternatif kripto para önerisi
Avrupa ülkesi İspanya'da İspanyol Sosyalist İşçi Partisi, avroya alternatif olarak dijital para önerisinde bulundu.
İspanya'da iktidarı elinde tutan İspanyol Sosyalist İşçi Partisi, meclise dijital para tasarısı getirdi. Tasarıda avroya alternatif olarak bir dijital para çıkarılması önerisi getiriliyor.
El Economista'nın haberine göre öneriyle nakit kullanımının azatılması hedefleniyor. Tasarıda, Avrupa Merkez Bankası'nın dijital avro çıkar?tma niyetine atıfta bulunuldu.
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