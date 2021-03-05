Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden taziye mesajı

05 Mart 2021 Cuma, 10:47

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından yayınlanan mesajda şehit olan askerlerin ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dilendi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Büyükelçilik, “Bitlis’te askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, AFAD, jandarma ve kaza kırım ekipleri, helikopterin düştüğü bölgede incelemelere başladı. Tatvan'a yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve kaza bölgesine yakın olan Çekmece köyüne gelen ekipler, buradan da Nemrut Dağı'nın eteklerindeki kaza bölgesine ulaştı. Kaza kırım ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürerken, jandarma ekipleri de Çekmece köyünde önlem alıp, kaza bölgesine gidişlere izin vermedi.