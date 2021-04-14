Rusya'nın 'Türkiye' kararına Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ilk yorum
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’nın Türkiye’ye uçuşları kısıtlama kararının siyasi olmadığını söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’nın Türkiye’ye uçuşları geçici olarak sınırlandırmasıyla ilgili olarak konuştu. "Tamamen sağlık nedenleriyle alınan bir karar. Almanya ile geçtiğimiz sene yaptığımız işbirliğini Rusya ile de yapma talebimizi kendilerine ilettik" diyen Çavuşoğlu, "Bu kapsamda Rusya’dan bir heyet gelip Türkiye’deki uygulamaları yerinde görecek" ifadelerini kullandı.
MISIR İLE YENİ DÖNEM
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ayrıntılarını anlatan Çavuşoğlu, iki ülkenin yeni dönemde karşılıklı ziyaretlere başlayabileceğini söyledi.
Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde bir toplantı yapmayı da planladıklarını ama tarihinin henüz net olmadığını kaydetti.
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