Rusya'nın 'Türkiye' kararına Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ilk yorum

14 Nisan 2021 Çarşamba, 09:58

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’nın Türkiye’ye uçuşları geçici olarak sınırlandırmasıyla ilgili olarak konuştu. "Tamamen sağlık nedenleriyle alınan bir karar. Almanya ile geçtiğimiz sene yaptığımız işbirliğini Rusya ile de yapma talebimizi kendilerine ilettik" diyen Çavuşoğlu, "Bu kapsamda Rusya’dan bir heyet gelip Türkiye’deki uygulamaları yerinde görecek" ifadelerini kullandı.

MISIR İLE YENİ DÖNEM

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ayrıntılarını anlatan Çavuşoğlu, iki ülkenin yeni dönemde karşılıklı ziyaretlere başlayabileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde bir toplantı yapmayı da planladıklarını ama tarihinin henüz net olmadığını kaydetti.