Rusya’nın, uçuşları 15 Nisan-1 Haziran arasında durdurması sonrası beklentiler değişti

15 Nisan 2021 Perşembe, 04:00

Rusya’nın 15 Nisan-1 Haziran arasında uçuşları durdurma kararı almasının ardından değerlendirmeler devam ediyor.

Salgınla ilgili yeni önlemlerle vakaların düşmesini ve yaz sezonuna düşük vaka sayılarıyla girileceğini öngördüklerini belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, haziran ayı itibarıyla Rusya pazarında hızlı bir yükseliş beklediklerini açıkladı. Turizm sektörünün geçen yıl iyi bir tecrübe edindiğini aktaran Bağlıkaya şöyle devam etti:

“İkili ilişkilerin ve bilgi paylaşımının son derece önemli olduğunun çok iyi anlaşıldığı bir noktaya geldik. İnanıyoruz ki, turizm sezonu bu yıl geç başlasa da pandemi sürecinin iyi yönetilmesi ve istenen düzeylerde kontrol altına alınmasıyla ekim, hatta kasım ayları sonuna dek uzayacaktır. Aşılanma çalışmalarının hızlı bir şekilde yürütülmesi, aşı dağıtımının dünya genelinde adil bir şekilde sağlanması ve aşılanmanın başarıya ulaşması halinde, yılın ikinci yarısından itibaren sektörümüzde hareketlilik yaşanmasını öngörüyoruz.”

‘500 BİN DÜŞEBİLİR’

Ayrıca turizm çalışanlarının aşılanmasının hem sektör çalışanları hem turistler için bir güven simgesi olduğunu söyleyen Bağlıkaya, “Aşılanmanın tamamlanmasının turizm sezonuna olumlu biçimde yansımasını bekliyoruz” dedi.

Konuyla ilgili olarak NTV’de değerlendirme yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Rus turist sayısında 500 bine yakın düşüş olabileceğini, yaz rezervasyonlarında ise sıkıntı gözükmediğini söyledi.

‘SEKTÖRE SAHİP ÇIKAN YOK’

CHP Milletvekili Çetin Osman Budak, Rusya’nın 1 Haziran’a dek Türkiye’ye uçuşları kısıtlama kararını yorumladı: “Kötü yönetilen dış politikanın ağır bedelini bir kez daha ödüyoruz. Turizmden gelecek her kuruşa ihtiyacımız var ama sorumsuz politikaların faturası yine karşımızda. Böyle giderse 2021 turizm sezonu 2020’yi bile mumla aratacak.”

Ayrıca Budak’a göre, haziran ve sonrası için olan Rus turist rezervasyonlarının ne olacağını da bilinmiyor. Kültür ve Turizm Bakanı’nı da eleştiren ve “Kendi şirketlerinin derdine düşmüş. Turizme sahip çıkan yok” diyen Budak, çözüm önerilerini de şöyle sıraladı: “Kısa çalışma ödeneği turizm özelinde yeniden uygulanmaya başlamalı. En çok turist ağırlayan İstanbul, Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir gibi kentlerde vakit kaybetmeden 14 gün tam kapanma ilan edilmeli.”