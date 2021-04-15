Rusya’nın, uçuşları 15 Nisan-1 Haziran arasında durdurması sonrası beklentiler değişti
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, turizm sezonunun ekim ve kasımı kapsayacak şekilde uzayacağını tahmin ediyor.
Rusya’nın 15 Nisan-1 Haziran arasında uçuşları durdurma kararı almasının ardından değerlendirmeler devam ediyor.
Salgınla ilgili yeni önlemlerle vakaların düşmesini ve yaz sezonuna düşük vaka sayılarıyla girileceğini öngördüklerini belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, haziran ayı itibarıyla Rusya pazarında hızlı bir yükseliş beklediklerini açıkladı. Turizm sektörünün geçen yıl iyi bir tecrübe edindiğini aktaran Bağlıkaya şöyle devam etti:
“İkili ilişkilerin ve bilgi paylaşımının son derece önemli olduğunun çok iyi anlaşıldığı bir noktaya geldik. İnanıyoruz ki, turizm sezonu bu yıl geç başlasa da pandemi sürecinin iyi yönetilmesi ve istenen düzeylerde kontrol altına alınmasıyla ekim, hatta kasım ayları sonuna dek uzayacaktır. Aşılanma çalışmalarının hızlı bir şekilde yürütülmesi, aşı dağıtımının dünya genelinde adil bir şekilde sağlanması ve aşılanmanın başarıya ulaşması halinde, yılın ikinci yarısından itibaren sektörümüzde hareketlilik yaşanmasını öngörüyoruz.”
‘500 BİN DÜŞEBİLİR’
Ayrıca turizm çalışanlarının aşılanmasının hem sektör çalışanları hem turistler için bir güven simgesi olduğunu söyleyen Bağlıkaya, “Aşılanmanın tamamlanmasının turizm sezonuna olumlu biçimde yansımasını bekliyoruz” dedi.
Konuyla ilgili olarak NTV’de değerlendirme yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Rus turist sayısında 500 bine yakın düşüş olabileceğini, yaz rezervasyonlarında ise sıkıntı gözükmediğini söyledi.
‘SEKTÖRE SAHİP ÇIKAN YOK’
CHP Milletvekili Çetin Osman Budak, Rusya’nın 1 Haziran’a dek Türkiye’ye uçuşları kısıtlama kararını yorumladı: “Kötü yönetilen dış politikanın ağır bedelini bir kez daha ödüyoruz. Turizmden gelecek her kuruşa ihtiyacımız var ama sorumsuz politikaların faturası yine karşımızda. Böyle giderse 2021 turizm sezonu 2020’yi bile mumla aratacak.”
Ayrıca Budak’a göre, haziran ve sonrası için olan Rus turist rezervasyonlarının ne olacağını da bilinmiyor. Kültür ve Turizm Bakanı’nı da eleştiren ve “Kendi şirketlerinin derdine düşmüş. Turizme sahip çıkan yok” diyen Budak, çözüm önerilerini de şöyle sıraladı: “Kısa çalışma ödeneği turizm özelinde yeniden uygulanmaya başlamalı. En çok turist ağırlayan İstanbul, Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir gibi kentlerde vakit kaybetmeden 14 gün tam kapanma ilan edilmeli.”
Video Haberler
- Boşanma aşamasındaki eşten ölüm tehdidi
- Görüntüleri paylaştı: Saray İktidarının umurunda değil
- Skandal olaya skandal savunma
- Maske uyarısına 'pes' dedirten cevap
- Kaftancıoğlu paylaştı: Var, yok, kullanıldı
- CHP'li kadın vekillerden İstanbul Sözleşmesi tepkisi
- Boğaz'ı istila ettiler! Havadan böyle görüntülendi
- CHP'li Altay'tan 'mercedes' tepkisi
- Bağdat Caddesi'ni birbirine kattı!
- CHP'li başkandan polise '128 milyar dolar' tepkisi
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Kurulu üyesinden BioNTech aşılarıyla ilgili öneri
- Fransız bankasından Türkiye için dolar kuru öngörüsü
- Mehmet Ceyhan'dan Sinovac ve Sputnik V açıklaması
- İstanbul'da patates ve soğanlara karşılama
- Yıldırım Akbulut, yaşamını yitirdi
- Fahrettin Koca'dan 5 kent için uyarı
- Kılıçdaroğlu ve 9 milletvekilinin dosyası TBMM'de
- Devler 80.6 milyar lira kaybetti
- Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı düzenlendi
- ‘Patates soğan, güle güle Erdoğan’